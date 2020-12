Agricoltura, piano regionale anti-Covid: modificati gli avvisi di maggio (Di martedì 8 dicembre 2020) Con decreto dirigenziale n. 277 del 25 novembre la Regione Campania ha apportato una serie di modifiche ed integrazioni agli avvisi pubblici, approvati con decreto n. 97 del 19 maggio, che prevedono l’erogazione di un bonus una tantum, nell’ambito del “piano socio-economico per l’emergenza Covid-19”, a favore delle aziende agricole, delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed acquicole e delle aziende dei comparti bufalino e florovivaistico. Con il decreto n. 277 si è stabilito, tra l’altro, di sospendere per le micro e le piccole imprese, tenuto conto della situazione emergenziale, le restituzioni del bonus erogati ai sensi del decreto n. 97/2020 dovute esclusivamente al mancato rispetto della condizione di “non essere impresa in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 8 dicembre 2020) Con decreto dirigenziale n. 277 del 25 novembre la Regione Campania ha apportato una serie di modifiche ed integrazioni aglipubblici, approvati con decreto n. 97 del 19, che prevedono l’erogazione di un bonus una tantum, nell’ambito del “socio-economico per l’emergenza-19”, a favore delle aziende agricole, delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed acquicole e delle aziende dei comparti bufalino e florovivaistico. Con il decreto n. 277 si è stabilito, tra l’altro, di sospendere per le micro e le piccole imprese, tenuto conto della situazione emergenziale, le restituzioni del bonus erogati ai sensi del decreto n. 97/2020 dovute esclusivamente al mancato rispetto della condizione di “non essere impresa in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del ...

Con decreto dirigenziale n. 277 del 25 novembre la Regione Campania ha apportato una serie di modifiche ed integrazioni agli avvisi pubblici, approvati con decreto n. 97 del 19 maggio, che prevedono l ...

Con decreto dirigenziale n. 277 del 25 novembre la Regione Campania ha apportato una serie di modifiche ed integrazioni agli avvisi pubblici, approvati con decreto n. 97 del 19 maggio, che prevedono l ...