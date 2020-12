Acqua alta a Venezia, “situazione drammatica” per San Marco. E il Mose non si attiva (Di martedì 8 dicembre 2020) L’Acqua alta torna a invadere Venzia, con una situazione che viene definita “drammatica” per la Basilica di San Marco. Polemiche per la mancata attivazione del Mose. Torna l’Acqua alta a Venezia. Dopo i recenti casi in cui l’alta marea era stata efficacemente contrastata dall’azionamento del Mose, oggi la città è tornata ad essere invasa dall’Acqua, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 8 dicembre 2020) L’torna a invadere Venzia, con una situazione che viene definita “per la Basilica di San. Polemiche per la mancatazione del. Torna l’. Dopo i recenti casi in cui l’marea era stata efficacemente contrastata dall’azionamento del, oggi la città è tornata ad essere invasa dall’, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Acqua alta a Venezia, il Mose non si alza

Brugnaro: le previsioni erano migliori. Il Procuratore di San Marco: situazione drammatica. Nella notte il via alle barriere ...

