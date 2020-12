Acqua alta a Venezia | Mose non attivo | la città è allagata | “La situazione è terribile”

(Di martedì 8 dicembre 2020) “Laè terribile, siamo sotto l’in maniera drammatica”: lo dice all’ANSA Carlo Alberto Tessein, Procuratore della Basilica di San Marco, a, in relazione all’che ha invaso oggi la, senza l’entrata in funzione del. “Il nartece è completamente allagato – spiega, raccontando i danni nell’edificio sacro – e se L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

matteosalvinimi : Anche nelle ultime ore il Mose ha evitato due punte di acqua alta: Venezia e i suoi cittadini sono protetti, alla f… - MediasetTgcom24 : Acqua alta a Venezia, Procuratore San Marco: situazione è drammatica - RaiNews : #Maltempo. Le paratoie del #Mose sono giù e l'acqua torna nelle calli di #Venezia - RosarioLonardi : RT @robymessi65: Ecco la sirena con l'avviso di acqua alta 130 previsti... Mica voi avete questo.. ?????? - libellula58 : RT @RepubblicaTv: Venezia, dentro la Basilica di San Marco allagata: il Mose non è stato attivato: Ecco i mosaici della Basilica di San Mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua alta

Acqua alta a Venezia, 135 centimetri oggi alle 15,10. Previsti 145 centimetri alle 16,40. Il Mose non è entrato in funzione Venezia allagata. Sospesi i servizi tra Tronchetto e piazzale Roma e tra Fon ...Acqua alta piomba su Venezia, Mose non è attivo Fra gli effetti di questa perturbazione c’è da registrate che Venezia è di nuovo alle prese con l'acqua alta, che oggi si è ripresa la città ...