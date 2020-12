Abete di pasta sfoglia salata | l’antipasto super veloce per Natale

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 8 dicembre 2020)è alle porte e, questo anno, divertitevi nel realizzare sfiziosi antipasti per il gran cenone! Un esempio? l’di: un piatto originale e davvero divertente, ideale per le feste, un modo per sorprendere i vostri commensali, soprattutto i più piccoli! Questodi, si realizzamente, dunque, sarà perfetto se avete ospiti all’ultimo minuto o se volete presentare una merenda gustosa e buonissima per i vostri bimbi. Curiose di scoprire come realizzarlo? Allora seguite la ricetta di seguito!diperPer realizzare ...