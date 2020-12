A Venezia torna l'acqua alta: mancato alert per il Mose (Di martedì 8 dicembre 2020) L'ondata di maltempo che continua a colpire l'italia ha riportato oggi l'acqua alta a Venezia. Piazza di San Marco è stata completamente allagata. Il picco di marea nel pomerigigo ha raggiunto il 138 ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 8 dicembre 2020) L'ondata di maltempo che continua a colpire l'italia ha riportato oggi l'. Piazza di San Marco è stata completamente allagata. Il picco di marea nel pomerigigo ha raggiunto il 138 ...

RaiNews : #Maltempo. Le paratoie del #Mose sono giù e l'acqua torna nelle calli di #Venezia - cuenews_it : Torna l'#acquaalta a #Venezia, ma il #MOSE non si alza?Situazione critica in #laguna per un picco di #marea non pre… - LavoroLazio_com : Raggi presenta “Luci di Natale 2020 a Roma. Torna “Spelacchio” a Piazza Venezia (VIDEO) “Spelacchio” a Piazza Venez… - CMorosiere : RT @MediasetTgcom24: Torna l'acqua alta a Venezia: massima di 122 centimetri, Mose non attivo #Venezia - MshAllh_theBook : <<Fasémo péna; ‘taliáni ridicoj e mafiosi: il mondo no ne guarda manko più. Bufóni...>> Da invocare i caschi blu o… -