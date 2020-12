A Venezia accade l'incredibile. Il Mose funziona, i manovratori no (Di martedì 8 dicembre 2020) “La situazione è terribile, siamo sotto l’acqua in maniera drammatica. Il Nartece è completamente allagato e se il livello sale ancora andranno sotto anche le cappelle interne”, lancia l’Sos Carlo Alberto Tessein, procuratore della Basilica di San Marco. Sembra la drammatica serata di martedì 12 novembre 2019 quando il mondo vide affondare Venezia, invece è il pomeriggio dell’8 novembre di questo pazzo 2020. A Venezia è accaduto l’incredibile, il replay della serie “facciamoci del male”. Il sistema Mose, con la nuova piena in arrivo, non solo non lo hanno attivato, ma è stato abbassato dopo due giorni in cui le paratoie erano state alzate e per oltre 40 ore consecutive e anche notturne, avevano scongiurato alte maree e persino permesso la navigazione aprendo varchi. Perché è stato abbassato con previsioni meteo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) “La situazione è terribile, siamo sotto l’acqua in maniera drammatica. Il Nartece è completamente allagato e se il livello sale ancora andranno sotto anche le cappelle interne”, lancia l’Sos Carlo Alberto Tessein, procuratore della Basilica di San Marco. Sembra la drammatica serata di martedì 12 novembre 2019 quando il mondo vide affondare, invece è il pomeriggio dell’8 novembre di questo pazzo 2020. Aè accaduto l’, il replay della serie “facciamoci del male”. Il sistema, con la nuova piena in arrivo, non solo non lo hanno attivato, ma è stato abbassato dopo due giorni in cui le paratoie erano state alzate e per oltre 40 ore consecutive e anche notturne, avevano scongiurato alte maree e persino permesso la navigazione aprendo varchi. Perché è stato abbassato con previsioni meteo ...

“La situazione è terribile, siamo sotto l’acqua in maniera drammatica. Il Nartece è completamente allagato e se il livello sale ancora andranno sotto anche le cappelle ...

