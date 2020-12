A Uomini e Donne un altro due di picche per Roberta Di Padua (Di martedì 8 dicembre 2020) Non è un bel periodo per Roberta Di Padua. La donna, che da un paio di anni cerca l’amore all’interno del trono over di Uomini e Donne, si è infatti vista rifiutare per la seconda volta. Dopo Michele Dentice, il personal-trainer campano con cui è uscita qualche settimana senza però instaurare un rapporto esclusivo, scoprendo poi che lui non era interessato come sosteneva di essere, è stata la volta di Riccardo Guarnieri. I due hanno ripreso a vedersi dopo che due anni fa erano usciti una prima volta andando a letto insieme e poi lasciandosi per volere di lui, ancora innamorato di Ida Platano. Ma anche stavolta il rapporto non è decollato e anche stavolta a tirarsi indietro è stato proprio Riccardo, che si è sentito messo troppo sotto pressione dalla sensuale quarantenne. Per Roberta, insomma, ci sono ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 8 dicembre 2020) Non è un bel periodo perDi. La donna, che da un paio di anni cerca l’amore all’interno del trono over di, si è infatti vista rifiutare per la seconda volta. Dopo Michele Dentice, il personal-trainer campano con cui è uscita qualche settimana senza però instaurare un rapporto esclusivo, scoprendo poi che lui non era interessato come sosteneva di essere, è stata la volta di Riccardo Guarnieri. I due hanno ripreso a vedersi dopo che due anni fa erano usciti una prima volta andando a letto insieme e poi lasciandosi per volere di lui, ancora innamorato di Ida Platano. Ma anche stavolta il rapporto non è decollato e anche stavolta a tirarsi indietro è stato proprio Riccardo, che si è sentito messo troppo sotto pressione dalla sensuale quarantenne. Per, insomma, ci sono ...

