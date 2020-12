"A Natale, non lavorano". Clamoroso: il sindaco che si ribella a Conte dalla D'Urso, schiaffoni al premier (Di martedì 8 dicembre 2020) Controcorrente. Si parla del sindaco di Pescate, provincia di Lecco, Dante De Capitani, che ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 annuncia la sua ribellione a Giuseppe Conte e al suo ultimo dpcm. "Il giorno di Natale i miei vigili, come tutti i dipendenti comunali, passeranno il Natale con le proprie famiglie". Insomma, non lavoreranno e non staranno a controllare se la popolazione esce dal comune. Il sindaco, ovviamente, insiste sulla sua contrarietà all'ultimo Dpcm. "Se non ci saranno i vigili ci sarà la Polizia di stato e la Guardia di finanza - spiega furibondo per le decisioni del governo -. Però la contraddizione di questo decreto è lampante, perché il 24 si può fare tutto, mentre il 25 no. L'Italia è divisa in due, gli amici del Sud possono fare il cenone, ma noi del Nord, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Controcorrente. Si parla deldi Pescate, provincia di Lecco, Dante De Capitani, che ospite di Barbara D'a Pomeriggio 5 annuncia la sua ribellione a Giuseppee al suo ultimo dpcm. "Il giorno dii miei vigili, come tutti i dipendenti comunali, passeranno ilcon le proprie famiglie". Insomma, non lavoreranno e non staranno a controllare se la popolazione esce dal comune. Il, ovviamente, insiste sulla sua contrarietà all'ultimo Dpcm. "Se non ci saranno i vigili ci sarà la Polizia di stato e la Guardia di finanza - spiega furibondo per le decisioni del governo -. Però la contraddizione di questo decreto è lampante, perché il 24 si può fare tutto, mentre il 25 no. L'Italia è divisa in due, gli amici del Sud possono fare il cenone, ma noi del Nord, ...

