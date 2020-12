A Barcellona si è vista la miglior Juventus di Andrea Pirlo

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Laha giocato una partita perfetta e ha vinto per 3-0 in casa del. La doppietta di Cristiano Ronaldo e il gol di McKennie hanno regalato il primato del girone ai bianconeri. Una Juve più pragmatica si è rivelata bella e vincente.ha trovato l'undici ideale con cui proverà a vincere la Champions League.

EzioGreggio : Il Barcellona faceva il TIKI TAKA: con la @juventusfc ha ballato il TUKA TUKA . 3-0 y hasta la vista... pardon hasta la pasta! #ForzaJuve

Pirlo: "Quando entri con questa concentrazione e determinazione i valori in campo poi si vedono" Barcellona, 8 dicembre 2020 - "Se la possiamo definire un'impresa? Beh, venire a Barcellona, non subire ...Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida di Champions League vinta col Barcellona: "Era importante per noi, per il nostro cammino, era importante ...