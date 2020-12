8 dicembre | cosa si può e non si può fare oggi

Leggi su iodonna

(Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, Italy. (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto via Getty Images) Per alcuni è stato un ponte, per altri sarà un giorno solo di festa infrasettimanale. L’8 dicembre, in tempi di pandemia è una festa dell’Immacolata sottoposta ai vari divieti del Dpcm (quelli più severi partiranno dal 20). Orientarsi, spesso è complicato, vediamo quindi una guida semplice sulle cose che si possono o non si possono. Leggi anche › Dpcm, il nostro “rigido” Natale: il calendario dei divieti da ricordare › Nuovo Dpcm del 4 dicembre: pranzo di Natale al ristorante sì, a casa dei nonni no, è linea dura Andare in un’altra regione L’importante è il colore: gli spostamenti tra ...