50 libri per il Natale 2020 (Di martedì 8 dicembre 2020) In questo periodo festivo, che per moltissimi coinciderà con una clausura forzata, rifugiarsi nei libri potrebbe essere uno dei modi per evadere (almeno un po’) e, allo stesso tempo, connettersi a un mondo più ampio, composto dai personaggi della fantasia e dalle loro storie e, quindi, anche dalla più ampia comunità dei lettori. Fu Goethe a dire che «non vi è alcun metodo più sicuro per evadere dal mondo che seguendo l’arte, e nessun metodo più sicuro di unirsi al mondo che tramite l’arte». Leggi su vanityfair (Di martedì 8 dicembre 2020) In questo periodo festivo, che per moltissimi coinciderà con una clausura forzata, rifugiarsi nei libri potrebbe essere uno dei modi per evadere (almeno un po’) e, allo stesso tempo, connettersi a un mondo più ampio, composto dai personaggi della fantasia e dalle loro storie e, quindi, anche dalla più ampia comunità dei lettori. Fu Goethe a dire che «non vi è alcun metodo più sicuro per evadere dal mondo che seguendo l’arte, e nessun metodo più sicuro di unirsi al mondo che tramite l’arte».

lorepregliasco : Un appello per chi mette i libri in cantina: se non li volete più, regalateli. Avranno una nuova vita con qualcun a… - CottarelliCPI : Ecco il mio video per la campagna per incoraggiare la lettura di libri 'Attenzione:#LaLetturaCreaIndipendenza'. Rit… - borghi_claudio : Il nostro ministro ha dato l'assenso ad un trattato pericolosissimo per il nostro paese senza mandato del Parlament… - repubblica : Libri, Pordenonelegge lancia “Amici a Natale”, crowfunding per il festival - _sa7ara : RT @AntonellaNapoli: #PatrickZaki dopo 304 giorni in cella resta in carcere ma potrà avere accesso ai libri. Osceno. Oggi più che mai è tem… -

Ultime Notizie dalla rete : libri per Regali, i libri per il Natale 2020: lo speciale di 7 Sette del Corriere della Sera Libri, Pordenonelegge lancia “Amici a Natale”, crowfunding per il festival

Nel Natale più strano, a conclusione dell'anno più complicato del nostro tempo, Fondazione Pordenonelegge rilancia: fino a domenica 20 dicembre (alle ore 18.00), ci sono dieci giorni per essere, o per ...

Microfestival, ecco Martellato e Zed

Due incontri con l’autore concluderanno il Microfestival delle storie 2020. La scrittrice veronese Anna Martellato domani alle 21 presenterà ’Il nido delle cicale’ edito per Giunti, intervistata da Ri ...

Nel Natale più strano, a conclusione dell'anno più complicato del nostro tempo, Fondazione Pordenonelegge rilancia: fino a domenica 20 dicembre (alle ore 18.00), ci sono dieci giorni per essere, o per ...Due incontri con l’autore concluderanno il Microfestival delle storie 2020. La scrittrice veronese Anna Martellato domani alle 21 presenterà ’Il nido delle cicale’ edito per Giunti, intervistata da Ri ...