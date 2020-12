4 ore seduti accanto alla Lamogese contagiata, Di Maio e Bonafede finiscono in isolamento (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo la positività al Covid del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, appresa proprio nel corso del Consiglio dei Ministri, Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede, che sedevano accanto alla titolare del Viminale, si sono posti in isolamento fiduciario. Oggi i risultati dei nuovi tamponi effettuati su tutta la squadra di Governo. Il Consiglio dei Ministri previsto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo la positività al Covid del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, appresa proprio nel corso del Consiglio dei Ministri, Luigi Die Alfonso, che sedevanotitolare del Viminale, si sono posti infiduciario. Oggi i risultati dei nuovi tamponi effettuati su tutta la squadra di Governo. Il Consiglio dei Ministri previsto L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : ore seduti Riapertura scuole a Catanzaro, lettera dei genitori: "Stiano loro 6 ore seduti con la museruola" Zoom24.it Consiglio Regionale, seduta solenne in ricordo di Carlo Azeglio Ciampi

L’aula si riunirà in via telematica mercoledì 9 dicembre alle ore 11 in occasione del centenario della nascita dell'ex presidente della Repubblica. Interverranno i presidenti del Consiglio e della Giu ...

In Borgo prima seduta. Anticipo a Pistoia

Sono ripresi oggi pomeriggio gli allenamenti del Livorno in vista della trasferta di Pistoia. Sul campo di Borgo, per i ragazzi di Dal Canto, inizio con ...

L'aula si riunirà in via telematica mercoledì 9 dicembre alle ore 11 in occasione del centenario della nascita dell'ex presidente della Repubblica. Interverranno i presidenti del Consiglio e della Giu ...

Sono ripresi oggi pomeriggio gli allenamenti del Livorno in vista della trasferta di Pistoia. Sul campo di Borgo, per i ragazzi di Dal Canto, inizio con ...