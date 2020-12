12mila tamponi, 73 sintomatici. Altri 2.545 guariti (Di martedì 8 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania dell’8 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 7. Buono il dato dei positivi, delle terapie intensive libere. Ottimo il calo dei sintomatici Su 12.360 tamponi sono risultati 1.080 positivi ossia l’ 8.7% (ieri 8.6%). Negli ultimi 45 giorni forbice: 8%-21.5%. 11.280 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.080 ‘positivi’, 73 sono sintomatici ossia il 6.7% (ieri 12.6%), forbice ultimi 45 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 73 positivi sintomatici rappresentano lo 0.6% (ieri 1%). Negli ultimi 45 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi. Quale percentuale di questi ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 8 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania dell’8 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 7. Buono il dato dei positivi, delle terapie intensive libere. Ottimo il calo deiSu 12.360sono risultati 1.080 positivi ossia l’ 8.7% (ieri 8.6%). Negli ultimi 45 giorni forbice: 8%-21.5%. 11.280di giornata, quindi, negativi. Dei 1.080 ‘positivi’, 73 sonoossia il 6.7% (ieri 12.6%), forbice ultimi 45 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con igiornalieri effettuati i 73 positivirappresentano lo 0.6% (ieri 1%). Negli ultimi 45 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi. Quale percentuale di questi ...

