Zona Euro, migliora fiducia operatori borsistici (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si rafforza il sentiment degli investitori in Europa. Secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in EuroZona, l’indice è salito a dicembre a -2,7 punti dai -10 punti di novembre. Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per una risalita dell’indicatore più contenuta, ovvero fino a -8,3 punti. migliora anche il sentiment sulle condizioni correnti che si porta a -30,3 punti dai -32,3 precedenti, mentre l‘indice delle aspettative sale a +29,3 punti dai +15,3 del mese precedente. Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si rafforza il sentiment degli investitori inpa. Secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulladegliin, l’indice è salito a dicembre a -2,7 punti dai -10 punti di novembre. Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per una risalita dell’indicatore più contenuta, ovvero fino a -8,3 punti.anche il sentiment sulle condizioni correnti che si porta a -30,3 punti dai -32,3 precedenti, mentre l‘indice delle aspettative sale a +29,3 punti dai +15,3 del mese precedente.

Eurozona: migliora umore investitori in dicembre

