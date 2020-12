Zielinski può ricoprire più ruoli, l’importante (per il Napoli) è che giochi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Gli esperimenti di Gattuso, in attesa del rientro di Osimhen, sembrano essere giunti al termine. E i risultati più recenti vanno anche oltre le aspettative, perché il Napoli sembra aver trovato la combinazione migliore tra modulo e giocatori. L’assenza del nigeriano infatti ha sparigliato la coppia composta da lui e da Mertens, uno davanti all’altro nel 4-2-3-1 studiato dall’allenatore per farli coesistere. Senza questo tipo di necessità, dopo aver provato senza successo Politano in quella posizione, Gattuso ha trovato in Zielinski il compromesso che cercava. Un centrocampista offensivo, che rispetto all’originale 4-3-3 mantiene invariati i ruoli in fase di non possesso ma che cambia in fase di costruzione del gioco. Il polacco alza il suo raggio d’azione ed è chiamato a giocare tra le linee, con l’obiettivo di creare pericoli ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 dicembre 2020) Gli esperimenti di Gattuso, in attesa del rientro di Osimhen, sembrano essere giunti al termine. E i risultati più recenti vanno anche oltre le aspettative, perché ilsembra aver trovato la combinazione migliore tra modulo e giocatori. L’assenza del nigeriano infatti ha sparigliato la coppia composta da lui e da Mertens, uno davanti all’altro nel 4-2-3-1 studiato dall’allenatore per farli coesistere. Senza questo tipo di necessità, dopo aver provato senza successo Politano in quella posizione, Gattuso ha trovato inil compromesso che cercava. Un centrocampista offensivo, che rispetto all’originale 4-3-3 mantiene invariati iin fase di non possesso ma che cambia in fase di costruzione del gioco. Il polacco alza il suo raggio d’azione ed è chiamato a giocare tra le linee, con l’obiettivo di creare pericoli ...

