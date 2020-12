Zenit San Pietroburgo-Borussia Dortmund (martedì 8 dicembre, ore 18:55): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ultimo turno della fase a gironi di champions league e gara che non ha nulla da dire in programma tra il già qualificato Borussia Dortmund e il già eliminato Zenit San Pietroburgo. Campagna europea a dir poco fallimentare per la squadra di Semak, naufragata in un girone che alla vigilia sembrava tutt’altro che proibitivo. Sorprendenti quanto InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ultimo turno della fase a gironi di champions league e gara che non ha nulla da dire in programma tra il già qualificatoe il già eliminatoSan. Campagna europea a dir poco fallimentare per la squadra di Semak, naufragata in un girone che alla vigilia sembrava tutt’altro che proibitivo. Sorprendenti quanto InfoBetting: Scommesse Sportive e

