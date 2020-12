Zandaya è il nuovo volto Valentino

(Di lunedì 7 dicembre 2020), migliore attrice agli Emmy 2020, è stata scelta come nuova testimonial della Maison. E’ stata, infatti scelta comedella campagna pubblicitaria della nuova it-bag, laGaravani Roman Stud. Il direttore creativo della Maison, Pierpaolo Piccioli, ha così descritto la sua scelta: Il motivo per il quale abbiamo scelto Zendaya comedella campagnarisiede nella sua perfetta incarnazione e rappresentazione di ciò cheoggi è e sostiene.. è una giovane donna, forte e fiera, che si serve del proprio talento e del proprio lavoro per esprimere se stessa, i suoi valori e la generazione alla quale appartiene. Zendaya...

L'attrice che interpreta MJ è comparsa in un'intervista al Jimmy Kimmel Show. Ecco come si è espressa sul possibile ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire ...