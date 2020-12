Zaki resta in carcere: l’uscita dal tunnel è un miraggio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lo studente egiziano dell’Università di Bologna è in carcere al Cairo da 10 mesi. E la detenzione è stata rinnovata per altri 45 giorni. Un incubo senza fine quello di Patrick Zaki. Lo studente egiziano dell’Università di Bologna, in carcera al Cairo ormai da dieci mesi, dovrà restare altri 45 giorni in stato di detenzione. A stabilirlo, la corte antiterrorismo egiziana, che ha decretato la permanenza in carcere del giovane accusato di propaganda sovversiva. Un’accusa finora non dibattuta ma che, ormai da quasi un anno, vale una detenzione ormai a oltranza. Nella giornata di ieri, in attesa dell’udienza (alla quale Zaki era presente) non erano filtrate molte speranze. Anzi, il legale dello studente, Hoda Nasrallah, aveva manifestato pessimismo circa la possibilità di scarcerazione ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lo studente egiziano dell’Università di Bologna è inal Cairo da 10 mesi. E la detenzione è stata rinnovata per altri 45 giorni. Un incubo senza fine quello di Patrick. Lo studente egiziano dell’Università di Bologna, in carcera al Cairo ormai da dieci mesi, dovràre altri 45 giorni in stato di detenzione. A stabilirlo, la corte antiterrorismo egiziana, che ha decretato la permanenza indel giovane accusato di propaganda sovversiva. Un’accusa finora non dibattuta ma che, ormai da quasi un anno, vale una detenzione ormai a oltranza. Nella giornata di ieri, in attesa dell’udienza (alla qualeera presente) non erano filtrate molte speranze. Anzi, il legale dello studente, Hoda Nasrallah, aveva manifestato pessimismo circa la possibilità di scarcerazione ...

