YouTuber russo arrestato dopo aver ucciso la fidanzata lasciandola al freddo sul balcone (Di lunedì 7 dicembre 2020) Stas Reeflay, uno YouTuber russo, ha ucciso la propria ragazza incinta, Valentina "Valya" Grigoryeva, dopo averla chiusa fuori sul balcone al freddo indossando solo biancheria intima. Il motivo alla base dietro questo raccapricciante gesto è una scommessa fatta da un suo spettatore il quale avrebbe donato 1.000 dollari se lo YouTuber avesse compiuto questo disgustoso atto. Reeflay - il cui vero nome è Stanislav Reshetnikov - ha continuato a registrare anche dopo che si è reso conto che la sua ragazza era deceduta su un balcone della sua casa nel villaggio di Ivanovka. La diretta streaming è continuata anche dopo che lo YouTuber ha riportato in casa la ragazza: i tentativi di rianimarla ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Stas Reeflay, uno, hala propria ragazza incinta, Valentina "Valya" Grigoryeva,la chiusa fuori sulalindossando solo biancheria intima. Il motivo alla base dietro questo raccapricciante gesto è una scommessa fatta da un suo spettatore il quale avrebbe donato 1.000 dollari se loavesse compiuto questo disgustoso atto. Reeflay - il cui vero nome è Stanislav Reshetnikov - ha continuato a registrare ancheche si è reso conto che la sua ragazza era deceduta su undella sua casa nel villaggio di Ivanovka. La diretta streaming è continuata ancheche loha riportato in casa la ragazza: i tentativi di rianimarla ...

Eurogamer_it : #YouTuber russo uccide la propria fidanzata lasciandola al freddo sul balcone. - renevgade : RT @cucchiaia: TW / morte omicidio Uno youtuber russo, in live, ha “per scherzo” buttato fuori al gelo la ragazza incinta, in reggiseno e… - francy65888229 : RT @cucchiaia: TW / morte omicidio Uno youtuber russo, in live, ha “per scherzo” buttato fuori al gelo la ragazza incinta, in reggiseno e… - pastalsalmon : RT @cucchiaia: TW / morte omicidio Uno youtuber russo, in live, ha “per scherzo” buttato fuori al gelo la ragazza incinta, in reggiseno e… - Lucia25443382 : RT @kiaracarta: Uno YouTuber russo che mentre teneva una diretta ha avuto una discussione con la sua compagna. Uno lo ha pagato 1000$ per c… -