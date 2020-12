Young Boys-Cluj: probabili formazioni e tv (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giovedì 10 dicembre 2020 alle 18.55 allo Stade de Suisse Wankdorf Nationalstadion si disputerà Young Boys-Cluj, gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League. L’attuale classifica del gruppo A è: Roma 13, Young Boys 7, CFR Cluj 5, CSKA Sofia 2. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata gli svizzeri dello Young Boys sono stati sconfitti dalla Roma per 3 a 1. La squadra di Seoane era andata in vantaggio con Nsame, ma poi i giallorossi hanno rimontato, blindando la prima posizione del girone. Il Cluj in casa ha invece pareggiato 0 a 0 con il CSKA Sofia in una gara senza grandi emozioni, in cui gli ospiti hanno meglio figurato. Lo Young Boys nell’ultima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giovedì 10 dicembre 2020 alle 18.55 allo Stade de Suisse Wankdorf Nationalstadion si disputerà, gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League. L’attuale classifica del gruppo A è: Roma 13,7, CFR5, CSKA Sofia 2. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata gli svizzeri dellosono stati sconfitti dalla Roma per 3 a 1. La squadra di Seoane era andata in vantaggio con Nsame, ma poi i giallorossi hanno rimontato, blindando la prima posizione del girone. Ilin casa ha invece pareggiato 0 a 0 con il CSKA Sofia in una gara senza grandi emozioni, in cui gli ospiti hanno meglio figurato. Lonell’ultima ...

