WINDTRE, on air il nuovo spot con Fabio Rovazzi: la tecnologia per eliminare le distanze (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dicembre 2020 – WINDTRE torna in TV con un nuovo spot che racconta come la tecnologia sia in grado di eliminare le distanze tra le persone. Tariffe WINDTRE 5G: Unlimited ed Xlarge, costi e dettagli dell’offerta Il protagonista dello spot è un ragazzo che, con il suo iPhone 12 Pro con 5G ed il supporto della ‘Top Quality Network’ di WINDTRE, da oggi anche in 5G, attraversa un meraviglioso e incontaminato paesaggio di montagna per raccontarlo in chiave contemporanea, attraverso un video, alla nipote neonata. A fare da link tra il ragazzo e la bambina è il brand ambassador di WINDTRE Fabio Rovazzi. La campagna è diretta da Gabriele Muccino, la colonna sonora è il brano ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dicembre 2020 –torna in TV con unche racconta come lasia in grado diletra le persone. Tariffe5G: Unlimited ed Xlarge, costi e dettagli dell’offerta Il protagonista delloè un ragazzo che, con il suo iPhone 12 Pro con 5G ed il supporto della ‘Top Quality Network’ di, da oggi anche in 5G, attraversa un meraviglioso e incontaminato paesaggio di montagna per raccontarlo in chiave contemporanea, attraverso un video, alla nipote neonata. A fare da link tra il ragazzo e la bambina è il brand ambassador di. La campagna è diretta da Gabriele Muccino, la colonna sonora è il brano ...

giannifioreGF : #WINDTRE, on air il nuovo spot con Fabio Rovazzi: la tecnologia per eliminare le distanze - Engage_Magazine : WindTre, on air il nuovo spot con Fabio Rovazzi - SpotandWeb : Nuova notizia: WINDTRE: on air il nuovo spot con Fabio Rovazzi -

Ultime Notizie dalla rete : WINDTRE air WindTre, on air il nuovo spot con Fabio Rovazzi Engage WindTre, on air il nuovo spot con Fabio Rovazzi

WindTre torna in tv con un nuovo spot che racconta come la tecnologia sia in grado di eliminare le distanze tra le persone. Il protagonista dello spot, firmato dall’agenzia ...

Nuovo spot di WindTre per una giornata di internet illimitato

WindTre regala il 6 dicembre ai suoi clienti privati mobile con piani che includono voce e dati una giornata di internet illimitato ...

WindTre torna in tv con un nuovo spot che racconta come la tecnologia sia in grado di eliminare le distanze tra le persone. Il protagonista dello spot, firmato dall’agenzia ...WindTre regala il 6 dicembre ai suoi clienti privati mobile con piani che includono voce e dati una giornata di internet illimitato ...