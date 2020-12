We Can Be Heroes: ecco il nuovo trailer (Di lunedì 7 dicembre 2020) We Can Be Heroes: è un film Scritto e diretto da Robert Rodriguez. Uscirà su Netflix a fine anno. La pellicola è il sequel de Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D del 2005. Ora è disponibile il nuovo trailer. Di cosa parla We Can Be Heroes? Quando invasori alieni rapiscono i supereroi della Terra, i loro figli vengono portati in un rifugio del governo. Missy Moreno (Yaya Gosselin), un’adolescente intelligente, non si fermerà davanti a nulla per salvare il suo supereroe papà, Marcus Moreno (Pedro Pascal). Missy fa squadra con il resto dei superkids per sfuggire alla loro misteriosa baby sitter governativa, la signora Granada (Priyanka Chopra Jonas). Se intendono salvare i loro genitori, dovranno lavorare insieme usando i loro poteri individuali – dall’elasticità al controllo del tempo alla previsione del ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 7 dicembre 2020) We Can Be: è un film Scritto e diretto da Robert Rodriguez. Uscirà su Netflix a fine anno. La pellicola è il sequel de Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D del 2005. Ora è disponibile il. Di cosa parla We Can Be? Quando invasori alieni rapiscono i supereroi della Terra, i loro figli vengono portati in un rifugio del governo. Missy Moreno (Yaya Gosselin), un’adolescente intelligente, non si fermerà davanti a nulla per salvare il suo supereroe papà, Marcus Moreno (Pedro Pascal). Missy fa squadra con il resto dei superkids per sfuggire alla loro misteriosa baby sitter governativa, la signora Granada (Priyanka Chopra Jonas). Se intendono salvare i loro genitori, dovranno lavorare insieme usando i loro poteri individuali – dall’elasticità al controllo del tempo alla previsione del ...

MoliPietro : We Can Be Heroes: ecco il nuovo trailer - Profilo3Marco : RT @NetflixIT: (????)??? noi che impacchettiamo We Can Be Heroes così il 25 dicembre lo potete trovare sotto l’albero. - skybash_ : RT @cecchigia60: L'euro ha permesso all'economia tedesca di 'distruggere' la salute economica dei paesi sovrani più deboli. 'Gli italiani,… - fantasy_magazin : A Natale su @NetflixIT arriva #WeCanBeHeroes - ignotoale75 : RT @NetflixIT: (????)??? noi che impacchettiamo We Can Be Heroes così il 25 dicembre lo potete trovare sotto l’albero. -

Ultime Notizie dalla rete : Can Heroes A Natale su Netflix arriva We can be heroes Fantasy Magazine We Can Be Heroes sbarca su Netflix

Netflix rilascia il trailer, la locandina e le locandine singole dei personaggi di We Can Be Heroes, la nuova avventura live action per i ragazzi e le famiglie. Diretto da Robert Rodriguez, il film ar ...

We can be heroes

I figli degli eroi dovranno imparare a diventare eroi loro stessi nel nuovo film diretto da Robert Rodriguez. Leggi. Seguici su ...

Netflix rilascia il trailer, la locandina e le locandine singole dei personaggi di We Can Be Heroes, la nuova avventura live action per i ragazzi e le famiglie. Diretto da Robert Rodriguez, il film ar ...I figli degli eroi dovranno imparare a diventare eroi loro stessi nel nuovo film diretto da Robert Rodriguez. Leggi. Seguici su ...