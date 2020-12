Wanda Nara nuda sul cavallo | Luciana Littizzetto | “chissà dov’è finito il pomello della sella”

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Le foto dihanno portato reazioni clamorose. La moglie dell’attaccante Mauro Icardi mette sempre pepe alle giornate con scatti super sexy. L’ultima foto ha scatenato veramente il mondo del web, l’argentina ha pubblicato un post completamentecon un. Sono arrivate tantissime reazioni, like ma soprattutto commenti. La battuta di LucianoLa comicasi è lasciata andare ad una battuta che ha creato un vero e proprio scandalo. Nel corsotrasmissione ‘Che tempo che fa’ ha mandato in onda la foto di, il commento è stato bollente:dove èilsella, ...

MaurizioTorchi2 : RT @TWDDarylRick: Ma se la battuta su Wanda Nara della LITTIZZETTO l'avesse fatta un uomo sarebbe già stato sulla gogna e radiato dalla RAI… - DrTussi : RT @perchetendenza: 'Wanda Nara': Perché nella puntata di ieri di #chetempochefa Luciana Littizzetto ha commentato una sua foto nuda a cava… - TommasoCurzio : RT @troiettaxanax: Che bellini i commenti delle donne rivolti a wanda nara con tanto di sessismo e misoginia e difendono a spada tratta la… - TommasoCurzio : RT @TWDDarylRick: Ma se la battuta su Wanda Nara della LITTIZZETTO l'avesse fatta un uomo sarebbe già stato sulla gogna e radiato dalla RAI… - TommasoCurzio : RT @DarkLadyMouse: Cosa sia più sessista tra la foto nuda a cavallo di Wanda Nara e il relativo commento triviale di Luciana Littizzetto no… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Yeslife

Wanda Nara ha pubblicato su Instagram una nuova foto col suo cavallo. Reggiseno trasparente, fan impazziti. Wanda Nara ha pubblicato un nuovo scatto su Instagram, in cui si mostra nuovamente in compag ...La battuta di Luciana Littizzetto non è passata inosservata, la reazione alla foto di Wanda Nara nuda con il cavallo ...