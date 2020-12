“Vuoi andare nei luoghi pubblici? Non senza vaccino anti COVID”: Bassetti fa arrabbiare i no-vax” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggi Matteo Bassetti ha partecipato, nel ruolo dell’intervistato, a una diretta Instagram con Matteo Salvini nel ruolo dell’intervistatore. Bassetti ha parlato di come passerà il Natale in famiglia: con la sua cerchia ristretta, ovvero i parenti che vede ogni fine settimana oltre ai conviventi, la sorella e la suocera. Il medico ha anche spiegato che il rischio di una terza ondata esiste: La vera sfida sarà dopo il Natale, quando dovremmo vedere quello che succede a gennaio dove ci sarà aumento dei casi già previsto. Dobbiamo capire se sarà una terza ondata, la scia della seconda o si mischieranno casi di Covid con l’arrivo dell’ondata influenzale”. Qualche giorno fa invece, a Tg2 Post Bassetti aveva parlato del vaccino anti COVID: “In una prima fase sono d’accordo con la facoltatività…poi è chiaro che ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggi Matteoha partecipato, nel ruolo dell’intervistato, a una diretta Instagram con Matteo Salvini nel ruolo dell’intervistatore.ha parlato di come passerà il Natale in famiglia: con la sua cerchia ristretta, ovvero i parenti che vede ogni fine settimana oltre ai conviventi, la sorella e la suocera. Il medico ha anche spiegato che il rischio di una terza ondata esiste: La vera sfida sarà dopo il Natale, quando dovremmo vedere quello che succede a gennaio dove ci sarà aumento dei casi già previsto. Dobbiamo capire se sarà una terza ondata, la scia della seconda o si mischieranno casi di Covid con l’arrivo dell’ondata influenzale”. Qualche giorno fa invece, a Tg2 Postaveva parlato delCOVID: “In una prima fase sono d’accordo con la facoltatività…poi è chiaro che ...

