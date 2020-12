“Vomitate dai vostri studi televisivi”: la rabbia di un insegnante in una lettera pubblica (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un durissimo atto di accusa, in cui si fanno nomi e cognomi di coloro i quali sarebbero, a detta di questo insegnante, i diretti autori della decadente società in cui viviamo. Il maestro Marco Galice punta il dito contro la cosiddetta tv generalista. Ecco le sue parole. Marco Galice: “Io vi accuso” Una lettera, diventata L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un durissimo atto di accusa, in cui si fanno nomi e cognomi di coloro i quali sarebbero, a detta di questo, i diretti autori della decadente società in cui viviamo. Il maestro Marco Galice punta il dito contro la cosiddetta tv generalista. Ecco le sue parole. Marco Galice: “Io vi accuso” Una, diventata L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MassimoSantoma2 : RT @Nicolo230592: “Vomitate dai vostri studi televisivi”: la rabbia di un insegnante in una lettera pubblica - AlessandroPillo : In parte #concordo con il #professore riguardante questa #TV #spazzatura ma è altrettanto vero che nessuno ci vieta… - massimosab : RT @Nicolo230592: “Vomitate dai vostri studi televisivi”: la rabbia di un insegnante in una lettera pubblica - Nicolo230592 : “Vomitate dai vostri studi televisivi”: la rabbia di un insegnante in una lettera pubblica - mpasquetto1 : @IlProvocatore2 Siete commoventi, ostentate come trofei gli scudetti di cui non vi frega un cazzo, e vomitate bile… -