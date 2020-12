Volontario della Croce d'Oro muore a 44 anni, portato via dal Covid (Di lunedì 7 dicembre 2020) E' morto a soli 44 anni, compiuti lo scorso settembre, portato via dal Covid. Andrea Cati era molto noto nel mondo del volontariato pratese. Era una figura ormai ventennale della Croce d'Oro e la sua "... Leggi su lanazione (Di lunedì 7 dicembre 2020) E' morto a soli 44, compiuti lo scorso settembre,via dal. Andrea Cati era molto noto nel mondo del volontariato pratese. Era una figura ormai ventennaled'Oro e la sua "...

Da 22 anni Andrea Cati era una delle anime dell'associazione, nella quale oltre ad essere caposquadra sulle ambulanze aveva ricoperto diversi ruoli. Mercoledì un omaggio del volontariato nella sede e ...

