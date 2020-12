Volley, Superlega: i risultati della 13a giornata (Di lunedì 7 dicembre 2020) La seconda giornata del girone di ritorno per la Superlega vede scendere in campo finalmente tutte le formazioni per il tredicesimo turno di regular season; sei partite su sei, in una stagione segnata dal Covid e dai rinvii come successo anche nella 12a giornata. Nell’anticipo del venerdì vince Monza, mentre al sabato trionfa Civitanova; la domenica è invece il turno di Trentino, Perugia, Padova e Vibo Valentia. Scopriamo insieme i risultati delle partite della 13a giornata di Superlega maschile. Le partite della 13a giornata Nell’anticipo del venerdì sono cinque set spettacolari quelli giocati al PalaLido dove Milano sfiora la grande rimonta contro una Monza sempre più in forma. Per i padroni di casa bene Maar e Ishikawa (20); ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) La secondadel girone di ritorno per lavede scendere in campo finalmente tutte le formazioni per il tredicesimo turno di regular season; sei partite su sei, in una stagione segnata dal Covid e dai rinvii come successo anche nella 12a. Nell’anticipo del venerdì vince Monza, mentre al sabato trionfa Civitanova; la domenica è invece il turno di Trentino, Perugia, Padova e Vibo Valentia. Scopriamo insieme idelle partite13adimaschile. Le partite13aNell’anticipo del venerdì sono cinque set spettacolari quelli giocati al PalaLido dove Milano sfiora la grande rimonta contro una Monza sempre più in forma. Per i padroni di casa bene Maar e Ishikawa (20); ...

SportinRomagna : Volley, i risultati delle nostre #sportinromagna #volley #superlega #pallavolo - LaNotPontina : La Top Volley Cisterna cede in quattro set a Padova e incassa la decima sconfitta stagionale in Superlega. Con ques… - minminmil : RT @pilloledivolley: 13ª RS classifica ??: Perugia guadagna un punto su Civitanova, Vibo Valentia 3ª in solitaria, Monza al 5° posto, Padova… - _aoi_yuki_ : RT @pilloledivolley: 13ª RS classifica ??: Perugia guadagna un punto su Civitanova, Vibo Valentia 3ª in solitaria, Monza al 5° posto, Padova… - Omacchi_ranger : RT @pilloledivolley: 13ª RS classifica ??: Perugia guadagna un punto su Civitanova, Vibo Valentia 3ª in solitaria, Monza al 5° posto, Padova… -