Volley, i migliori italiani della 13. giornata di Superlega. Saitta: un maestro nel giorno del ritorno di Giannelli (Di lunedì 7 dicembre 2020) STEFANO MENGOZZI: Aveva faticato al rientro a Piacenza sette giorni fa, pagando i 34 giorni di inattività ma è bastata una settimana per tornare in grande condizione e mandare in difficoltà il muro e la difesa di Civitanova: 10 punti, tutti conquistati in attacco con il 71% di positività in attacco GIULIO PINALI: Il punto di Ravenna contro Civitanova porta anche la sua firma con 21 punti in cinque set, i primi tre da incorniciare. La chiusura con il 55% in attacco, due muri e un ace. OSMANY JUANTORENA: Entra nel finale del secondo set e per poco non riesce a raddrizzare una situazione compromessa ma dal terzo parziale in poi pennella e picchia duro, ribaltando una situazione che si stava facendo pericolosa per la sua Civitanova: 19 punti, un muro, 4 ace, il 70% in attacco e il 60% in ricezione. Numeri stratosferici. FABIO BALASO: Nel giorno in cui Leal fatica ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) STEFANO MENGOZZI: Aveva faticato al rientro a Piacenza sette giorni fa, pagando i 34 giorni di inattività ma è bastata una settimana per tornare in grande condizione e mandare in difficoltà il muro e la difesa di Civitanova: 10 punti, tutti conquistati in attacco con il 71% di positività in attacco GIULIO PINALI: Il punto di Ravenna contro Civitanova porta anche la sua firma con 21 punti in cinque set, i primi tre da incorniciare. La chiusura con il 55% in attacco, due muri e un ace. OSMANY JUANTORENA: Entra nel finale del secondo set e per poco non riesce a raddrizzare una situazione compromessa ma dal terzo parziale in poi pennella e picchia duro, ribaltando una situazione che si stava facendo pericolosa per la sua Civitanova: 19 punti, un muro, 4 ace, il 70% in attacco e il 60% in ricezione. Numeri stratosferici. FABIO BALASO: Nelin cui Leal fatica ...

