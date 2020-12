Volkswagen - Diess: "Veicoli autonomi pronti alla vendita tra il 2025 e il 2030" (Di lunedì 7 dicembre 2020) I Veicoli autonomi saranno pronti per essere venduti tra il 2025 e il 2030: è la previsione di Herbert Diess, numero uno del gruppo Wolkswagen, che in un'intervista alla testata tedesca Wirtschaftswoche si è espresso sul tema evidenziando i rapidi progressi compiuti dalle tecnologie di guida automatizzata, in particolare quelle che riguardano l'intelligenza artificiale e l'elaborazione dei dati da parte dei processori. Crescono le risorse dedicate. prevedibile che i sistemi saranno presto in grado di gestire situazioni complesse di guida autonoma ha detto l'amministratore delegato, motivo per cui il costruttore tedesco sta indirizzando verso quest'ambito investimenti sempre maggiori: lo scorso mese, infatti, il gruppo ha annunciato di aver ulteriormente ampliato, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 7 dicembre 2020) Isarannoper essere venduti tra ile il: è la previsione di Herbert, numero uno del gruppo Wolkswagen, che in un'intervistatestata tedesca Wirtschaftswoche si è espresso sul tema evidenziando i rapidi progressi compiuti dalle tecnologie di guida automatizzata, in particolare quelle che riguardano l'intelligenza artificiale e l'elaborazione dei dati da parte dei processori. Crescono le risorse dedicate. prevedibile che i sistemi saranno presto in grado di gestire situazioni complesse di guida autonoma ha detto l'amministratore delegato, motivo per cui il costruttore tedesco sta indirizzando verso quest'ambito investimenti sempre maggiori: lo scorso mese, infatti, il gruppo ha annunciato di aver ulteriormente ampliato, ...

HDmotori : Volkswagen: le auto a guida autonoma saranno pronte tra il 2025 e il 2030 - infoiteconomia : Lo spettro della crisi bussa in casa Volkswagen: l’a.d. Diess chiede il voto di fiducia - AutoElettrica : Volkswagen Diess: “Non riusciremo a rispettare i limiti emissioni UE 2020 e 2021”: La prima auto elettrica di Volks… - codervj : RT @guidaautonoma: Il piano #Volkswagen per battere #Tesla (con un ingegnere ex #Apple) - startzai : RT @guidaautonoma: Il piano #Volkswagen per battere #Tesla (con un ingegnere ex #Apple) -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen Diess Diess (Volkswagen): auto a guida autonoma in vendita dal 2025 Corriere della Sera Diess: "Veicoli autonomi pronti alla vendita tra il 2025 e il 2030"

Secondo l'ad del gruppo tedesco, le vetture sapranno presto gestire da sole situazioni di guida complesse. E Wolfsburg aumenta gli investimenti ...

Volkswagen: le auto a guida autonoma saranno pronte tra il 2025 e il 2030

Secondo il CEO del Gruppo Volkswagen Herbert Diess, le auto a guida autonoma arriveranno sul mercato tra il 2025 e il 2030. Su tale tecnologia si è scritto molto negli ultimi anni. Da parte dei produt ...

Secondo l'ad del gruppo tedesco, le vetture sapranno presto gestire da sole situazioni di guida complesse. E Wolfsburg aumenta gli investimenti ...Secondo il CEO del Gruppo Volkswagen Herbert Diess, le auto a guida autonoma arriveranno sul mercato tra il 2025 e il 2030. Su tale tecnologia si è scritto molto negli ultimi anni. Da parte dei produt ...