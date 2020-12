Vodafone Special Minuti 100GB a 12 euro al mese proposta ad alcuni già clienti (Di lunedì 7 dicembre 2020) In questi giorni Vodafone sta proponendo ad alcuni già clienti il passaggio all'offerta Special Minuti 100GB al costo di 12 euro al mese. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 7 dicembre 2020) In questi giornista proponendo adgiàil passaggio all'offertaal costo di 12al. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Vodafone Special Minuti 100GB a 12 euro al mese proposta ad alcuni già clienti - infoitscienza : Vodafone Special Minuti 50GB: minuti illimitati e 50 Giga a 10 euro al mese ad alcuni già clienti - infoitscienza : Vodafone Special Minuti 100GB: minuti illimitati e 100 Giga a 12 euro al mese per alcuni clienti - mondomobileweb : Vodafone Special Minuti 100GB: minuti illimitati e 100 Giga a 12 euro al mese per alcuni clienti - infoitscienza : Vodafone rivuole gli ex clienti: Special 100 Digital Edition a 9,99 euro al mese -