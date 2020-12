(Di lunedì 7 dicembre 2020) Sospeso causa Covid, il braccio di ferro trasulle tariffe di terminazione nelle telefonate tra fisso e mobile, torna in tribunale il 9 dicembre a Milano. Con una novità: una perizia esplorativa. La questione del resto merita ogni approfondimento, visto che riguarda un presunto abuso di posizione dominante da parte delle compagnie telefoniche tradizionali e realizzato tra il 2002 e il 2013 a danno di consumatori e operatori alternativi, cioè società che forniscono servizi di telefonia appoggiandosi alla rete dei big del settore. Il danno complessivo ammonterebbe ad almeno 4 miliardi, secondo le stime del consulente tecnico di parte di, il professore di finanza aziendale della Luiss, Raffaele Oriani. Finora i giudici, in primo grado, hanno dato ragione acondannando ...

fattoquotidiano : Vodafone, il 9 riparte il processo d’Appello sul caso Eutelia. La compagnia britannica rischia 30 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone riparte

Il Fatto Quotidiano

Libra, il progetto di criptovaluta voluto da Facebook, potrebbe presto vedere la luce: la moneta sarebbe vicina all'esordio in qualità di stablecoin.L'operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente avviato l’incremento della velocità in upload per i suoi clienti ...