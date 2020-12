Vittoria Schisano lancia una proposta provocatoria per il prossimo Ballando (Di lunedì 7 dicembre 2020) Vittoria Schisano, tra le concorrenti più discusse di Ballando con le stelle 2020, è stata ospite nell’ultima puntata di Domenica In, nella quale si è lasciata andare ad alcune forti considerazioni sulla giuria del talent di Rai Uno. In maniera provocatoria, la Schisano ha lanciato una proposta in vista della prossima stagione, quella di cancellare definitivamente la giuria dal programma: “Avrei eliminato la giuria, era totalmente sconnessa“. In particolare, Vittoria ha esternato la propria insofferenza nei confronti del giudice Fabio Canino: “Dopo le clip sulla mia storia mi diceva di andare avanti. Vorrei sapere dove dovevo andare“. Vittoria Schisano non ha dimenticato il trattamento ricevuto a ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 dicembre 2020), tra le concorrenti più discusse dicon le stelle 2020, è stata ospite nell’ultima puntata di Domenica In, nella quale si è lasciata andare ad alcune forti considerazioni sulla giuria del talent di Rai Uno. In maniera, lahato unain vista della prossima stagione, quella di cancellare definitivamente la giuria dal programma: “Avrei eliminato la giuria, era totalmente sconnessa“. In particolare,ha esternato la propria insofferenza nei confronti del giudice Fabio Canino: “Dopo le clip sulla mia storia mi diceva di andare avanti. Vorrei sapere dove dovevo andare“.non ha dimenticato il trattamento ricevuto a ...

