Vite In Fuga sesta puntata: trama e anticipazioni 7 dicembre 2020 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Vite IN Fuga sesta puntata. Arriva su Rai 1 lunedì 7 dicembre 2020 la nuova fiction family thriller con protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Vite In Fuga sesta puntata – episodio 11 Casiraghi. L'avventura dei Caruana subisce una svolta tragica quando marito e moglie sono costretti, nonostante l'irreparabile frattura, a stare di nuovo uniti per buttarsi nella disperata ricerca dei loro figli. L'indagine della Serravalle si dimostra fruttuosa e finalmente le sue intuizioni coincidono con le scoperte dei colleghi Calasso e Polito, costretti a non avvalersi più del suo ...

