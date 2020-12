Vite in fuga, anticipazioni ultima puntata 7 dicembre (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Vite in fuga” è la nuova mini serie televisiva di Rai 1 per la regia di Luca Ribuoli e una coproduzione Rai Fiction e PayperMoon Italia. La nuova serie thriller volge al termine della sua prima stagione con la messa in onda dell’ultima puntata lunedì 7 dicembre su Rai 1 in prima serata. “Vite in fuga” vanta un ampio cast di attori d’eccezione, tra cui nel ruolo dei protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. La Rai ha creduto molto in questo nuovo progetto, infatti il thriller ha coinvolto una vasta fascia di pubblico proprio come ci si aspettava. In questa ultima puntata non mancheranno colpi di scena. Vite in fuga, anticipazioni dell’ultima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) “in” è la nuova mini serie televisiva di Rai 1 per la regia di Luca Ribuoli e una coproduzione Rai Fiction e PayperMoon Italia. La nuova serie thriller volge al termine della sua prima stagione con la messa in onda dell’lunedì 7su Rai 1 in prima serata. “in” vanta un ampio cast di attori d’eccezione, tra cui nel ruolo dei protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. La Rai ha creduto molto in questo nuovo progetto, infatti il thriller ha coinvolto una vasta fascia di pubblico proprio come ci si aspettava. In questanon mancheranno colpi di scena.indell’...

