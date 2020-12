VIDEO | Recovery Fund | no di Italia Viva a task force Bonetti | “Inaccettabile struttura parallela al governo”

Leggi su dire

(Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – Torna in alto mare l'ipotesi di una struttura ad hoc per gestire il recovery fund italiano. Italia viva dice 'no' a una struttura parallela al governo e chiede che il Parlamento sia coinvolto. "Oggi c'é un paese che deve trovare insieme il dialogo e la responsabilità per affrontare i prossimi anni. Costituire una struttura parallela al governo di cui il Parlamento non sa nulla è evidente che è un modo di esautorare il Paese nella progettazione del proprio futuro. E questo non è accettabile", dice la ministra Elena Bonetti, interpellata mentre arriva a Palazzo Chigi. Intanto il consiglio dei ministri, inizialmente slittato alle 9 dovrebbe slittare ancora.