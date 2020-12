VIDEO | Nasce ‘Nostalgici Anonimi’, il videogioco creato da un team di psicologi (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – Un futuro distopico in cui impera la razionalità, mentre emozioni e nostalgia verso i prodotti di intrattenimento del passato vengono visti come una malattia definita ‘natsukashii’. È questa l’ambientazione di ‘Nostalgici Anonimi’, il videogioco realizzato con il supporto della Fondazione Mite e un team di psicologi dell’Istituto di Ortofonologia (IdO). Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – Un futuro distopico in cui impera la razionalità, mentre emozioni e nostalgia verso i prodotti di intrattenimento del passato vengono visti come una malattia definita ‘natsukashii’. È questa l’ambientazione di ‘Nostalgici Anonimi’, il videogioco realizzato con il supporto della Fondazione Mite e un team di psicologi dell’Istituto di Ortofonologia (IdO).

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #30novembre 1928 nasce Enzo #Tortora, conduttore RAI, garbato e sensibile. #CondividiLaCultura - seempreconte : RT @oocgfvip5: Il bellissimo discorso di Stefania Orlando a Tommaso: “ma dove sta l’imbarazzo se uno si innamora? L’amore non ha nessuna ba… - mattiamilano105 : RT @oocgfvip5: Il bellissimo discorso di Stefania Orlando a Tommaso: “ma dove sta l’imbarazzo se uno si innamora? L’amore non ha nessuna ba… - gallian_c : RT @RaiStoria: Willy Brandt nasce a Lubecca nel 1913. Nel 1957 è sindaco di Berlino ed è in questa veste che, in una città divisa dal Muro… - DalpianoFabiola : RT @RaiStoria: Willy Brandt nasce a Lubecca nel 1913. Nel 1957 è sindaco di Berlino ed è in questa veste che, in una città divisa dal Muro… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Nasce VIDEO | Nasce 'Nostalgici Anonimi', il videogioco creato da un team di psicologi - DIRE.it Dire 100 anni fa nasceva Fiorenzo Magni

Vinse 3 Giri d'Italia, 3 Campionati Italiani, 3 Giri del Piemonte, ma soprattutto 3 Giri delle Fiandre, che gli valsero il soprannome il "Leone della Fiandre" ...

Video-Intervista – BEECA tra ansie e aspettative dei vent’anni

Mal di Gola è il primo singolo di BEECA, brano prodotto da Zibba che riprende le sonorità new soul, fondendole al nuovo cantautorato italiano.

Vinse 3 Giri d'Italia, 3 Campionati Italiani, 3 Giri del Piemonte, ma soprattutto 3 Giri delle Fiandre, che gli valsero il soprannome il "Leone della Fiandre" ...Mal di Gola è il primo singolo di BEECA, brano prodotto da Zibba che riprende le sonorità new soul, fondendole al nuovo cantautorato italiano.