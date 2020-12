VIDEO | Epatite C, Asl Roma 6: “Nei Ser.D prevalenza del virus al 60%” (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – “La prevalenza da infezione da Hcv negli utenti in carico ai Ser.D. è intorno al 60%, verso la prevalenza nella popolazione generale che invece è intorno all’1,5%. E questo giustifica l’interesse che c’è sempre stato da parte delle società scientifiche che si occupano di dipendenza nei confronti dell’epatite C”. Così Silvia Gallozzi, responsabile del Servizio Trattamento Dipendenze della Asl Roma 6, intervistata dall’agenzia Dire in occasione della seconda tappa romana di ‘Hand – Hepatitis in Addiction Network Delivery’, il primo progetto pilota di networking a livello nazionale patrocinato da quattro societa’ scientifiche (SIMIT, FeDerSerD, SIPaD e SITD), che coinvolge i Servizi per le Dipendenze e i relativi Centri di cura per l’Hcv afferenti a diverse città italiane. Dopo Pozzuoli, Alessandria, Brindisi, Benevento, Siracusa, Roma, Torino, Pesaro, Pavia, Como, Lecco, Isernia/Campobasso, Siena e Trapani, la quindicesima tappa di Hand è stata dunque a Roma, dove si è svolto il corso di formazione ECM sulla gestione dei tossicodipendenti con epatite C, organizzato dal provider Letscom E3 con il contributo non condizionante di AbbVie. I corsi di educazione continua in medicina saranno in totale 16 su tutto il territorio nazionale. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – “La prevalenza da infezione da Hcv negli utenti in carico ai Ser.D. è intorno al 60%, verso la prevalenza nella popolazione generale che invece è intorno all’1,5%. E questo giustifica l’interesse che c’è sempre stato da parte delle società scientifiche che si occupano di dipendenza nei confronti dell’epatite C”. Così Silvia Gallozzi, responsabile del Servizio Trattamento Dipendenze della Asl Roma 6, intervistata dall’agenzia Dire in occasione della seconda tappa romana di ‘Hand – Hepatitis in Addiction Network Delivery’, il primo progetto pilota di networking a livello nazionale patrocinato da quattro societa’ scientifiche (SIMIT, FeDerSerD, SIPaD e SITD), che coinvolge i Servizi per le Dipendenze e i relativi Centri di cura per l’Hcv afferenti a diverse città italiane. Dopo Pozzuoli, Alessandria, Brindisi, Benevento, Siracusa, Roma, Torino, Pesaro, Pavia, Como, Lecco, Isernia/Campobasso, Siena e Trapani, la quindicesima tappa di Hand è stata dunque a Roma, dove si è svolto il corso di formazione ECM sulla gestione dei tossicodipendenti con epatite C, organizzato dal provider Letscom E3 con il contributo non condizionante di AbbVie. I corsi di educazione continua in medicina saranno in totale 16 su tutto il territorio nazionale.

"La Sicilia come modello italiano contro la lotta all'epatite C". Lo racconta Vito Di Marco, professore di Gastroenterologia al Policlinico, che spiega come nell'Isola nel 2015 sia nata una Rete HCV p ...

Sicilia modello per la cura al virus dell’Epatite C, guarisce il 97,5% degli ammalati

Il ministero della Salute ha approvato un decreto che prevede lo screening nazionale gratuito per il virus dell'epatite C L'articolo Sicilia modello per la cura al virus dell’Epatite C, guarisce il 97 ...

"La Sicilia come modello italiano contro la lotta all'epatite C". Lo racconta Vito Di Marco, professore di Gastroenterologia al Policlinico, che spiega come nell'Isola nel 2015 sia nata una Rete HCV p ...Il ministero della Salute ha approvato un decreto che prevede lo screening nazionale gratuito per il virus dell'epatite C L'articolo Sicilia modello per la cura al virus dell'Epatite C, guarisce il 97 ...