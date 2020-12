Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020)DEL 7 DICEMBREORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAQUALCHE PROBLEMA AL MOMENTO SULLA PONTINA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA POMEZIA E MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI. IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI RIETI, PER LA PRESENZA DI NEVE, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO DAL KM 11+000 AL KM 18+000. INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA ...