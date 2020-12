Via Prenestina, donna ubriaca prende a calci autobus: denunciata (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – Interruzione al pubblico servizio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Con queste accuse ieri pomeriggio una donna di 32 anni e’ stata denunciata dai Carabinieri. La donna, in stato di alterazione alcolica, ieri pomeriggio pretendeva di salire fuori fermata su un bus che viaggiava su via Prenestina all’altezza di via Bresadola. Al rifiuto dell’autista, la donna ha prima preso a calci la portiera e poi si e’ parata davanti al mezzo inveendo contro l’autista. All’arrivo dei Carabinieri della stazione di Centocelle, la 32enne si e’ scagliata contro di loro. Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – Interruzione al pubblico servizio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Con queste accuse ieri pomeriggio unadi 32 anni e’ statadai Carabinieri. La, in stato di alterazione alcolica, ieri pomeriggio pretendeva di salire fuori fermata su un bus che viaggiava su viaall’altezza di via Bresadola. Al rifiuto dell’autista, laha prima preso ala portiera e poi si e’ parata davanti al mezzo inveendo contro l’autista. All’arrivo dei Carabinieri della stazione di Centocelle, la 32enne si e’ scagliata contro di loro.

