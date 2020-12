Venezuela, Maduro vince le parlamentari con il 67% ma astensione al 69%. Usa e Ue non riconoscono la vittoria del presidente (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il partito del presidente Venezuelano Nicolas Maduro, il Grande Polo Patriotico Simon Bolivar, ha vinto le elezioni parlamentari in Venezuela, ampiamente boicottate dall'opposizione che le ha definite "una frode", ottenendo il 67% dei 5,2 milioni di voti espressi. Maduro dunque riporta sotto il suo controllo l'ultima istituzione del Paese finora in mano ai suoi avversari politici. Annunciando i risultati, il presidente del Consiglio elettorale nazionale (CNE), Indira Alfonzo, ha spiegato che l'opposizione ha conquistato il 18% delle preferenze, ma non ha specificato la ripartizione dei 277 seggi dell'Assemblea nazionale. Il leader dell'opposizione Juan Guaido, che considera illegittimo il potere di Maduro, aveva chiesto il boicottaggio delle elezioni. ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il partito delno Nicolas, il Grande Polo Patriotico Simon Bolivar, ha vinto le elezioniin, ampiamente boicottate dall'opposizione che le ha definite "una frode", ottenendo il 67% dei 5,2 milioni di voti espressi.dunque riporta sotto il suo controllo l'ultima istituzione del Paese finora in mano ai suoi avversari politici. Annunciando i risultati, ildel Consiglio elettorale nazionale (CNE), Indira Alfonzo, ha spiegato che l'opposizione ha conquistato il 18% delle preferenze, ma non ha specificato la ripartizione dei 277 seggi dell'Assemblea nazionale. Il leader dell'opposizione Juan Guaido, che considera illegittimo il potere di, aveva chiesto il boicottaggio delle elezioni. ...

you_trend : ???? Elezioni parlamentari in #Venezuela La coalizione chavista di #Maduro vince le elezioni parlamentari con il 67,… - MediasetTgcom24 : Venezuela, il partito di Maduro vince le elezioni #venezuela - Adnkronos : #Venezuela, partito #Maduro vince elezioni con 67% voti - Ticinonline : «Il voto in Venezuela non è credibile» #elezioni #ue #venezuela #usa #legittimità #america #europa #maduro - ChrisPeverieri : #Venezuela | Il Gran Polo Patriótico, l’alleanza che sostiene il presidente Maduro stravince le contestate elezioni… -