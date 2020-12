Venezuela, Maduro vince le elezioni parlamentari. Le opposizioni: “Una farsa” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro e il suo partito chavista hanno vinto le elezioni parlamentari che si sono tenute ieri, domenica 6 dicembre, in Venezuela, rafforzando il suo controllo sul parlamento di Caracas. Le elezioni sono state boicottate dall’opposizione e segnate da un’astensione arrivata al 69 per cento, oltre che dall’assenza di osservatori internazionali. La coalizione del Gran Polo Patriottico, che appoggia il presidente Maduro, ha ottenuto il 67,7 per cento dei 5,2 milioni di voti scrutinati, mentre l’opposizione si è fermata al 18 per cento, secondo quanto ha annunciato la presidente del Consiglio elettorale nazionale, Indira Alfonzo. Non è stato precisato quanti dei 277 seggi parlamentari siano stati ottenuti dai ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il presidenteno Nicolase il suo partito chavista hanno vinto leche si sono tenute ieri, domenica 6 dicembre, in, rafforzando il suo controllo sul parlamento di Caracas. Lesono state boicottate dall’opposizione e segnate da un’astensione arrivata al 69 per cento, oltre che dall’assenza di osservatori internazionali. La coalizione del Gran Polo Patriottico, che appoggia il presidente, ha ottenuto il 67,7 per cento dei 5,2 milioni di voti scrutinati, mentre l’opposizione si è fermata al 18 per cento, secondo quanto ha annunciato la presidente del Consiglio elettorale nazionale, Indira Alfonzo. Non è stato precisato quanti dei 277 seggisiano stati ottenuti dai ...

