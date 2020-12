“Vaccino Covid prima ai giovani per raggiungere più velocemente l’immunità di gregge”: a Tv8 parla l’immunologo Clerici (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Io è da luglio che dico che vaccinerei prima i giovani” così Mario Clerici, immunologo dell’Università Statale di Milano, ai microfoni di Ogni Mattina (TV8). “I giovani escono, si infettano e poi portano il virus a casa – spiega – Quindi vaccinando un giovane vaccini 100 giovani”. E poi sottolinea: “Vaccinando i giovani raggiungeremmo l’immunità di gregge in modo molto più celere”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Io è da luglio che dico che vaccinerei” così Mario, immunologo dell’Università Statale di Milano, ai microfoni di Ogni Mattina (TV8). “Iescono, si infettano e poi portano il virus a casa – spiega – Quindi vaccinando un giovane vaccini 100”. E poi sottolinea: “Vaccinando immodi gregge in modo molto più celere”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : La Regina Elisabetta farà presto il vaccino anti-covid assieme al principe Filippo, in via prioritaria per l'età… - marcodimaio : Gli ex Presidenti #Obama, #Bush e #Clinton annunciano che non appena la comunità scientifica darà il via libera all… - ladyonorato : Visti i precedenti di gravi danni alla salute da vaccini vs influenza non prodotti con tempi regolari e sufficiente… - aua4eve : RT @Zippo88lrr: Il Professor Raoult, microbiologo tra i piu famosi al mondo (H-INDEX 175, Burioni ha 32 per dire) sgancia la bomba sul #vac… - infoitsalute : Vaccino anti-Covid, Ilaria Capua: ''Anche scendere dal letto ha effetti collaterali'' -

Ultime Notizie dalla rete : “Vaccino Covid Vaccino contro la poliomielite Proiezioni di mercato, analisi SWOT, analisi dei rischi e previsioni entro il 2030 Genova Gay