Vaccino Covid, Arcuri alle Regioni: "Prime dosi a 6,5 milioni di italiani. Ci sarà indagine sierologica per capire durata della protezione" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le prime dosi a 6,5 milioni di italiani (1,4 milioni di operatori sanitari, 570mila addetti e ospiti di Rsa, 4,4 milioni di anziani over 80), un hub per la distribuzione in ogni Regione e un'indagine sierologica per valutare qualità e durata della protezione al coronavirus sulla popolazione. Dall'incontro tra il commissario all'emergenza Domenico Arcuri e le Regioni emergono nuovi dettagli sul piano vaccini italiano, presentato pochi giorni fa dal ministro Roberto Speranza in Parlamento. La prima novità è proprio lo screening su un "campione rappresentativo" di vaccinati "stratificati per area geografica, età, genere e stato di salute" che verrà realizzato sul campo dall'Istituto superiore di Sanità.

