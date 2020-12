Vaccino antinfluenzale, Palozzi: non sottovalutare monito pediatri Lazio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – “Reputiamo davvero allarmanti le parole dei medici della Confederazione italiana dei pediatri che parlano di caos in merito al Vaccino antinfluenzale nel Lazio. Chiediamo alla Regione e al presidente Zingaretti, in particolare, se corrisponda al vero che le 70mila nuove dosi, come denuncia lo stesso Cipe Lazio, potrebbero non essere consegnate alle Asl del nostro territorio regionale.” “Siamo di fronte a una realta’ molto preoccupante, che ha bisogno di immediata chiarezza da parte delle autorita’ competenti: i cittadini e le famiglie, gia’ costrette a convivere con l’attuale emergenza sanitaria, hanno tutto il diritto di sapere”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – “Reputiamo davvero allarmanti le parole dei medici della Confederazione italiana deiche parlano di caos in merito alnel. Chiediamo alla Regione e al presidente Zingaretti, in particolare, se corrisponda al vero che le 70mila nuove dosi, come denuncia lo stesso Cipe, potrebbero non essere consegnate alle Asl del nostro territorio regionale.” “Siamo di fronte a una realta’ molto preoccupante, che ha bisogno di immediata chiarezza da parte delle autorita’ competenti: i cittadini e le famiglie, gia’ costrette a convivere con l’attuale emergenza sanitaria, hanno tutto il diritto di sapere”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale dele responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano

