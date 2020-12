Vaccino anti Covid, l’allarme di Bassetti: «Il tempo è tutto. Bisogna correre e invece si passeggia» (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Dovremmo correre, invece passeggiamo”. L’infettivologo Matteo Bassetti si sofferma su come l’Italia sta gestendo la questione del Vaccino anti Covid, ricordando che “la tempistica nel contrastare un’epidemia è tutto”. Ma noi non sembriamo particolarmente solerti. Bassetti: “Indietro di un mese, e il tempo è tutto” “Mi pare di capire che con la vaccinazione anti-Covid partiremo dopo altri Paesi Ue, ad esempio la Germania per dirne uno”, ha detto il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria in un’intervista con l’Adnkronos Salute. “invece dei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Dovremmomo”. L’infettivologo Matteosi sofferma su come l’Italia sta gestendo la questione del, ricordando che “la tempistica nel contrastare un’epidemia è”. Ma noi non sembriamo particolarmente solerti.: “Indietro di un mese, e il” “Mi pare di capire che con la vaccinazionepartiremo dopo altri Paesi Ue, ad esempio la Germania per dirne uno”, ha detto il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi-19 della Liguria in un’intervista con l’Adnkronos Salute. “dei ...

