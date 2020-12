Usmate Velate, incendio in una villetta in Brianza: gravissime mamma e figlia di 9 anni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Usmate Velate, incendio in una villetta in Brianza. Sono state ricoverate in gravissime condizioni a causa delle ustioni riportate su viso e su varie parti del corpo la mamma 48enne e la figlia di 9 anni rimaste ferire nell’incendio sviluppatosi nella loro villetta di Usmate Velate in Brianza. Soccorso anche il padre che avrebbe riportato ustioni meno gravi. L’incendio nato la scorsa notte. Paura la scorsa notte per una famiglia brianzola dopo l’incendio sviluppatosi nella loro villetta di Usmate Velate. Cinque le persone ferite, tra le quali una donna e una bambina ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 7 dicembre 2020)in unain. Sono state ricoverate incondizioni a causa delle ustioni riportate su viso e su varie parti del corpo la48enne e ladi 9rimaste ferire nell’sviluppatosi nella lorodiin. Soccorso anche il padre che avrebbe riportato ustioni meno gravi. L’nato la scorsa notte. Paura la scorsa notte per una famiglia brianzola dopo l’sviluppatosi nella lorodi. Cinque le persone ferite, tra le quali una donna e una bambina ...

