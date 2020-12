Usa 2020, Biden ha nominato Xavier Becerra segretario del dipartimento della Salute e Servizi umani (HHS) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Xavier Becerra, procuratore generale della California, sarà il prossimo segretario del dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti. Se confermato, sarà il primo latino a ricoprire tale incarico. Un ruolo molto importante in piena pandemia. Secondo molti osservatori, con questa nomina il presidente eletto Joe Biden ha sorpreso un po’ tutti. Già membro del Congresso di lungo corso (dal 1993 al 2017), Becerra, 62 anni, dal 2017 è procuratore generale della California. Grazie alla sua esperienza su temi di giustizia penale e immigrazione – scrive il New York Times – Becerra era ritenuto un probabile candidato per la carica di procuratore generale. La ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 dicembre 2020), procuratore generaleCalifornia, sarà il prossimodele deidegli Stati Uniti. Se confermato, sarà il primo latino a ricoprire tale incarico. Un ruolo molto importante in piena pandemia. Secondo molti osservatori, con questa nomina il presidente eletto Joeha sorpreso un po’ tutti. Già membro del Congresso di lungo corso (dal 1993 al 2017),, 62 anni, dal 2017 è procuratore generaleCalifornia. Grazie alla sua esperienza su temi di giustizia penale e immigrazione – scrive il New York Times –era ritenuto un probabile candidato per la carica di procuratore generale. La ...

