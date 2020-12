‘Uomini e Donne’, Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono in crisi? L’ex tronista rompe il silenzio! (Video) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non è la prima volta che sul web si rincorrono voci su una presunta crisi tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo. La coppia, nata lo scorso Giugno negli studi di Uomini e Donne tra vari problemi dovuti sopratutto allo scoppio della pandemia da Covid-19, sembrava aver trovato anche lontano dalle telecamere una grande sintonia, ma già a settembre si era vociferato che qualcosa non stesse andando per il meglio. A porre fine a quel gossip era stato Sonny, che – tramite alcune Instagram Stories – aveva prontamente smentito la crisi con Sara. A distanza di qualche mese quelle voci sono tornate a farsi sentire, complice il fatto che i due ex protagonisti del dating show ultimamente si siano fatti vedere meno insieme sui social e che Sara abbia messo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non è la prima volta che sul web si rincorrono voci su una presuntatraDi Meo. La coppia, nata lo scorso Giugno negli studi di Uomini e Donne tra vari problemi dovuti sopratutto allo scoppio della pandemia da Covid-19, sembrava aver trovato anche lontano dalle telecamere una grande sintonia, ma già a settembre si era vociferato che qualcosa non stesse andando per il meglio. A porre fine a quel gossip era stato, che – tramite alcune Instagram Stories – aveva prontamente smentito lacon. A distanza di qualche mese quelle vocitornate a farsi sentire, complice il fatto che i due ex protagonisti del dating show ultimamente si siano fatti vedere meno insieme sui social e cheabbia messo ...

TeresaBellanova : Immaginare che la cabina di regia del Recovery Fund possa essere di soli uomini è avere la testa nel passato. Noi d… - nzingaretti : #LidiaMenapace ha insegnato a intere generazioni cosa significa lottare per la libertà. Dall’esperienza partigiana,… - BeppeSala : Sant’Ambrogio è un’occasione speciale in cui Milano celebra donne e uomini che, nel lavoro o nell’impegno sociale,… - sanne02873419 : io non lo accetto che ci sono uomini e donne che dormono al freddo nelle strade, non lo accetto - roccoveccia : RT @SimonettaScali1: Dio benedica gli uomini. Quelli che sanno quel che vogliono. Quelli sfacciati che ti rubano un bacio attaccandoti al m… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ La carriera di una top model col vizio del basket ciociariaoggi.it