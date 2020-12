UOMINI E DONNE anticipazioni: cosa manderà IDA a RICCARDO? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come ormai è consuetudine da un paio di anni, i telespettatori dovranno fare a meno di UOMINI e DONNE in queste prime giornate di festività. Lo storico talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi non andrà in onda né oggi (7 dicembre) e né domani, lasciando spazio nel palinsesto alla programmazione natalizia. Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: ESTEFANIA viene smascherata e arrestata! Appuntamento dunque a mercoledì per i fan del salotto dei sentimenti di Mediaset, i quali possono consolarsi con alcune anticipazioni riguardante l’ultima registrazione del programma avvenuta sabato 5 dicembre. Un sorprendente e inaspettato colpo di scena si concretizzerà a breve sulle frequenze di Canale 5. La storica fidanzata di RICCARDO Guarneri, Ida Platano, tornerà a far parlare di sé in ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come ormai è consuetudine da un paio di anni, i telespettatori dovranno fare a meno diin queste prime giornate di festività. Lo storico talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi non andrà in onda né oggi (7 dicembre) e né domani, lasciando spazio nel palinsesto alla programmazione natalizia. Leggi anche: Il Segreto: ESTEFANIA viene smascherata e arrestata! Appuntamento dunque a mercoledì per i fan del salotto dei sentimenti di Mediaset, i quali possono consolarsi con alcuneriguardante l’ultima registrazione del programma avvenuta sabato 5 dicembre. Un sorprendente e inaspettato colpo di scena si concretizzerà a breve sulle frequenze di Canale 5. La storica fidanzata diGuarneri, Ida Platano, tornerà a far parlare di sé in ...

