Unione degli Universitari | 24 000 medici laureati tenuti in ostaggio

Leggi su 2anews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Enrico Gulluni, coordinatore UDU: “Il Ministero tiene letteralmente inquasi 24.000 laureate/i, pronti ad iniziare un’attività lavorativa o una formazione specialistica o generalista. Per quale motivo? Non ci è dato saperlo”. Era il 22 settembre quando circa 24.000 laureate einna e Chirurgia, in tutta Italia, stavano affrontando una delle scadenze più